В Беларуси на футбольном матче сидели картонные манекены

Михаил Морозов Футбол 11:31, 9.04.2020 Обновлено: 11:59, 9.04.2020

На первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

В Telegram-канале MDK появилось видео с одного из секторов, на котором сидели не только живые люди, а и переодетые в формы различных команд картонные манекены. На место лица им приклеили фотографии людей, которые купили виртуальный билет на поединок, а через динамик на стадионе проигрывались звуки болельщиков. Таким образом, создавалось впечатление, что на матч пришло множество зрителей.

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск
Livesport
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Отметим, что в составе "Динамо" на матч вышли украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а тренером "Шахтера" является экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Напомним, что ранее Министерство культуры и спорта страны придумало способ рассадки фанатов, который обезопасит их от заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусской команды вызвало фурор в сети.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Наказания неизбежны: полиция нашла киевлянина, напавшего на сотрудниц Roshen

Зеленского последовательно загоняют в изоляцию

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

Смоленская катастрофа произошла 10 лет назад: как все было и кто погубил польскую элиту

"Пленки Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ