На первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

В Telegram-канале MDK появилось видео с одного из секторов, на котором сидели не только живые люди, а и переодетые в формы различных команд картонные манекены. На место лица им приклеили фотографии людей, которые купили виртуальный билет на поединок, а через динамик на стадионе проигрывались звуки болельщиков. Таким образом, создавалось впечатление, что на матч пришло множество зрителей.

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск Livesport

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Отметим, что в составе "Динамо" на матч вышли украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а тренером "Шахтера" является экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Напомним, что ранее Министерство культуры и спорта страны придумало способ рассадки фанатов, который обезопасит их от заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусской команды вызвало фурор в сети.