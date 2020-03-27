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28 марта • обновлено в 00:29
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В бассейне с красоткой: экс-звезду "Шахтера" оштрафуют за нарушение карантина

2.2т
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Бывший игрок "Шахтера", а ныне полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста пошел на хитрость, нарушив условия карантина, и теперь может понести наказание от руководства клуба.

21 марта Коста с разрешения клуба улетел на родину в Бразилию, но нарушил самоизоляцию. Игрока сдала его же девушка Наталья Феликс, опубликовавшая у себя на странице в Instagram совместное фото с Костой у бассейна.

Mô de vida ♥️

Допис, поширений NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

По информации Daily Mail, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Дугласа Косты, которого наверняка ожидает серьезный штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Юрий Романюк рассказал, как Артем Милевский заигрывал с его женой.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Дуглас Коста
Место
Бразилия
Тег
ФК Ювентус
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну а где же морозючки и иже с ними?)
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