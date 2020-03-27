В бассейне с красоткой: экс-звезду "Шахтера" оштрафуют за нарушение карантина

Бывший игрок "Шахтера", а ныне полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста пошел на хитрость, нарушив условия карантина, и теперь может понести наказание от руководства клуба.

21 марта Коста с разрешения клуба улетел на родину в Бразилию, но нарушил самоизоляцию. Игрока сдала его же девушка Наталья Феликс, опубликовавшая у себя на странице в Instagram совместное фото с Костой у бассейна.

По информации Daily Mail, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли теперь примет решение о дальнейшей судьбе Дугласа Косты, которого наверняка ожидает серьезный штраф.

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