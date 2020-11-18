В "Барселоне" расстроились из-за того, что Месси остался в клубе

Часть работников "Барселоны" была расстроена, когда стало известно о том, что главная звезда команды Лионель Месси останется в клубе.

Как сообщает издание FourFourTwo, по словам одного из членов персонала, необходимость платить зарплату аргентинцу вынуждала руководство сокращать количество сотрудников. Несмотря на вклад Месси, многие люди были не готовы терять работу из-за футболиста.

"Мы расстроились, когда Месси решил остаться. Все мы. Мы знали, что это приведет к новым сокращениям, чтобы профинансировать зарплату Лионеля. Я люблю Месси и то, что он сделал для нашего клуба и для футбола в целом, но свою семью и работу я люблю больше", – признался один из сотрудников каталонской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа звездный футболист написал письмо руководству "Барселоны" с просьбой отпустить его в другую команду. После долгих переговоров Месси заявил, что остается в клубе из-за пункта, прописанного в его контракте.