В "Барселоне" обнаружили первого заразившегося коронавирусом

В футбольном клубе "Барселона" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Кюри вместе с супругой изолированы в своем доме в бразильском Сан-Паулу. Они пока не были госпитализированы и в настоящее время испытывают легкое недомогание.

Напомним, пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран. В мире заражены уже 342 тысячи человек, 14 762 – умерли. Излечиться удалось 99 тысячам пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.

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