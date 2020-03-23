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23 марта • обновлено в 12:07
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В "Барселоне" обнаружили первого заразившегося коронавирусом

1.6т
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В футбольном клубе "Барселона" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В "Барселоне" обнаружили первого заразившегося коронавирусом

По информации источника, Кюри вместе с супругой изолированы в своем доме в бразильском Сан-Паулу. Они пока не были госпитализированы и в настоящее время испытывают легкое недомогание.

Напомним, пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран. В мире заражены уже 342 тысячи человек, 14 762 – умерли. Излечиться удалось 99 тысячам пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия Сан-Паулу
Тег
ФК Барселона
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