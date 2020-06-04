В Австрии забили гол-шедевр пушечным ударом через себя

Михаил Морозов Футбол 16:00, 4.06.2020

В первом туре после возобновления сезона в австрийской Бундеслиге "Штурм" принимал на своем поле "Вольфсберг".

Счет в матче был открыт перед самым перерывом, когда главному бомбардиру гостей Шону Вайссману удался невероятный по красоте и силе удар через себя.

Шон Вайссман

Во втором тайме "Вольфсбергу", который по итогам 23-го тура чемпионата вышел на второе место, удалось удвоить свое преимущество и довести дело до победы со счетом 2:1. Что касается "Штурма", то команда занимает шестую позицию в Бундеслиге.

Отметим, что Вайссман является лучшим бомбардиром первенства. На его счету 23 гола в 22 матчах в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист команды "Рандерс" забил фантастический гол через полполя в первом матче после возобновления сезона в Дании.

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