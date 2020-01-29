Главная Новости
29 января • обновлено в 17:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В Австралии футболисток сборной Китая поместили в изоляцию

828
Читать материал на украинском

По решению австралийских властей, женская футбольная сборная Китая в составе 32 человек была помещена в изоляцию по прибытию в австралийский Брисбен в среду, 29 января, из-за коронавируса.

Как сообщает агентство DW, ни у кого из игроков и членов персонала не обнаружили симптомов смертоносного заболевания, однако в Австралии решили принять все необходимые меры предосторожности, поскольку неделю назад китайская футбольная делегация побывала в Ухане. Именно там распространился коронавирус, унесший жизни 132 человек. Команда будет изолирована до следующей среды, 5 февраля.

Женская сборная Китая по футболу

Женская сборная Китая по футболу

Новости
В Китае начались аресты из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги