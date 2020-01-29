В Австралии футболисток сборной Китая поместили в изоляцию

По решению австралийских властей, женская футбольная сборная Китая в составе 32 человек была помещена в изоляцию по прибытию в австралийский Брисбен в среду, 29 января, из-за коронавируса.

Как сообщает агентство DW, ни у кого из игроков и членов персонала не обнаружили симптомов смертоносного заболевания, однако в Австралии решили принять все необходимые меры предосторожности, поскольку неделю назад китайская футбольная делегация побывала в Ухане. Именно там распространился коронавирус, унесший жизни 132 человек. Команда будет изолирована до следующей среды, 5 февраля.

Женская сборная Китая по футболу

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