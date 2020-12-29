В Австралии футболист закончил карьеру в 22 года из-за травли в соцсетях

Игрок, выступавший за команду "Мельбурн Виктори" из высшего австралийского дивизиона, Джош Хоуп принял решение завершить карьеру в 22 года после того, как больше не смог справляться с травлей в соцсетях.

Как сообщает издание Sportbible, около полутора лет назад он "привез" пенальти в ворота своего клуба и после матча столкнулся с огромным количеством критики. Люди отмечали его и писали гадости, а также отправляли ему оскорбительные личные сообщения.

"Я привез пенальти. Такое случается, но после того матча сотни людей отмечали меня в социальных сетях и писали оскорбительные вещи. Я уже не говорю о личных сообщениях. Некоторые даже говорили, что убьют меня, если я еще раз допущу такую ошибку. После такого ты боишься сделать что-то не так и не можешь нормально играть. Когда на тебя сваливается столько негатива, мнение людей уже не изменить. Я никогда не был против конструктивной критики, но в этом случае она была личной", – рассказал Хоуп.

Джош признался, что это вывело его из равновесия, и он больше не мог даже есть в день матча, от чего страдал его уровень игры. Австралиец заявил, что возненавидел футбол. Несмотря на это, Хоуп отметил, что не исключает своего возвращения, но пока не знает, когда это может случиться.

В сезоне 2019/20 он провел 11 поединков во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист сборной Украины, который сейчас числится в "Шахтере", может закончить карьеру в 27 лет.