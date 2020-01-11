В Австралии акулы съели чемпиона по футболу

Австралийский футболист, выступающий за американскую студенческую команду "Гастинг Бронкос", Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск у себя на родине в Австралии.

Эрик Биригитти INSTAGRAM Эрика Биригитти

Как сообщает The Sun, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и сорвался в океан. Его практически сразу же унесло течением далеко от берега. Друзья игрока предприняли попытки его спасти, но их действия оказались безрезультатными. На место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки футболиста. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не сообщается.

Новости Дрон заснял с высоты уникальные кадры пиршества акул в океане у берегов США

"Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста. В составе своего клуба он выигрывал американскую студенческую лигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бесстрашный отец в США вырвал дочь из пасти акулы.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!