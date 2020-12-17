В Аргентине суд принял решение сохранить тело Марадоны

Аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, чтобы в случае необходимости можно было провести тест на его отцовство.

Как сообщает издание Reuters, несмотря на ранние заявления адвоката аргентинца о наличии образцов его ДНК, кремацию тела Диего Армандо в будущем все равно запретили. У него есть пять признанных им детей, четверо из которых живут в Аргентине и один – в Италии. Еще шестеро человек пытаются доказать, что он является их отцом.

Напомним, что Марадона был похоронен 26 ноября в пригороде Буэнос-Айреса возле своих родителей. Церемония прошла в закрытом формате. На ней присутствовали около 40 человек.

Легендарный футболист умер из-за проблем с сердцем. Личного врача Диего Леопольдо Луке обвинили в непреднамеренном убийстве аргентинца. Комментируя эту информацию, он расплакался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний Сантьяго Лара заявил, что является сыном Марадоны и призвал выкопать его тело через день после похорон, чтобы провести ДНК-тестирование на предмет отцовства.