В Аргентине прошли секретные похороны Марадоны. Фото и видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен вечером 26 ноября.

Мероприятие прошло на кладбище Bella Vista в 40 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Здесь же находятся могилы родителей великого бомбардира, сообщает издание Clarin.

Похороны Диего Армандо прошли в закрытом режиме. На них присутствовали только близкие и родные легенды мирового футбола. Всего было замечено не более 40 человек.

Похороны Диего Марадоны. Clarin

Марадону похоронили рядом с родителями. Clarin

Похороны Диего Марадоны прошли в закрытом режиме. Clarin

При этом тысячи болельщиков сопровождали гроб своего кумира от дворца Casa Rosada, где прошла церемония прощания с Марадоной.

Организаторам пришлось внести коррективы в траурную процессию из-за столкновений болельщиков с полицией. Было решено не запускать людей на территорию кладбища, как это планировалось изначально.

Тысячи болельщиков провожали кумира в последний путь. Clarin

Мероприятие имело высокий уровень безопасности. Clarin

Марадону похоронили в 40 километрах от Буэнос-Айреса. Clarin

Напомним, Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, которая привела к огромному отек легких.

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