В Аргентине прошли секретные похороны Марадоны. Фото и видео
Мероприятие прошло в закрытом режиме
Марадону похоронили рядом с родителями
На церемонии присутствовали 40 человек
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен вечером 26 ноября.
Мероприятие прошло на кладбище Bella Vista в 40 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Здесь же находятся могилы родителей великого бомбардира, сообщает издание Clarin.
Похороны Диего Армандо прошли в закрытом режиме. На них присутствовали только близкие и родные легенды мирового футбола. Всего было замечено не более 40 человек.
При этом тысячи болельщиков сопровождали гроб своего кумира от дворца Casa Rosada, где прошла церемония прощания с Марадоной.
Организаторам пришлось внести коррективы в траурную процессию из-за столкновений болельщиков с полицией. Было решено не запускать людей на территорию кладбища, как это планировалось изначально.
Напомним, Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, которая привела к огромному отек легких.
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