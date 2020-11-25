В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Максим Иншаков Футбол 19:51, 25.11.2020 Обновлено: 19:53, 25.11.2020

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью легендарного Диего Марадоны, сообщает пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса.

Как отмечает телеканал Eltrecetv, траур объявлен, начиная со среды, 25 ноября. В стране отменены развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в возрасте 60 лет в своем доме в Буэнос-Айресе

Марадона трижды попадал в больницу за последние 20 лет из-за серьезных проблем со здоровьем. Два раза Диего был на грани смерти из-за его наркотической и алкогольной зависимости. 4 ноября Марадона успешно перенес операцию на головном мозге

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