В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью легендарного Диего Марадоны, сообщает пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса.

Как отмечает телеканал Eltrecetv, траур объявлен, начиная со среды, 25 ноября. В стране отменены развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в возрасте 60 лет в своем доме в Буэнос-Айресе

Марадона трижды попадал в больницу за последние 20 лет из-за серьезных проблем со здоровьем. Два раза Диего был на грани смерти из-за его наркотической и алкогольной зависимости. 4 ноября Марадона успешно перенес операцию на головном мозге