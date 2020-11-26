В Аргентине началось прощание с Марадоной: прямая видеотрансляция

В столице Аргентине Буэнос-Айросе утром 26 ноября началось прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался накануне в возрасте 60 лет.

Церемония проходит в президентском дворце Casa Rosada. Попрощаться со своим идолом сможет каждый желающий. Ожидается, что мероприятие посетит свыше миллиона человек.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за церемонией онлайн.

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