В Аргентине началось прощание с Марадоной: прямая видеотрансляция
Легендарный футболист скончался накануне в возрасте 60 лет
Попрощаться с Марадоной сможет каждый желающий
На церемонии ожидают более миллиона посетителей
В столице Аргентине Буэнос-Айросе утром 26 ноября началось прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался накануне в возрасте 60 лет.
Церемония проходит в президентском дворце Casa Rosada. Попрощаться со своим идолом сможет каждый желающий. Ожидается, что мероприятие посетит свыше миллиона человек.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за церемонией онлайн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале ноября Диего Марадона перенес инсульт и ему была сделана операция на головном мозге
11 ноября легенду мирового футбола выписали из больницы
25 ноября у Марадоны случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти
Диего Марадона провел 23 года в профессиональном футболе
На его счету 692 матча и 352 гола во всех турнирах
Аргентинец стал чемпионом мира-86 и вице-чемпионом мира-90
На клубном уровне выступал за "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи".