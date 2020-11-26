В Аргентине началось прощание с Марадоной: прямая видеотрансляция

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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  • Легендарный футболист скончался накануне в возрасте 60 лет

  • Попрощаться с Марадоной сможет каждый желающий

  • На церемонии ожидают более миллиона посетителей

Диего Марадона умер

В столице Аргентине Буэнос-Айросе утром 26 ноября началось прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался накануне в возрасте 60 лет.

Церемония проходит в президентском дворце Casa Rosada. Попрощаться со своим идолом сможет каждый желающий. Ожидается, что мероприятие посетит свыше миллиона человек.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за церемонией онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В начале ноября Диего Марадона перенес инсульт и ему была сделана операция на головном мозге

  • 11 ноября легенду мирового футбола выписали из больницы

  • 25 ноября у Марадоны случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти

  • Диего Марадона провел 23 года в профессиональном футболе

  • На его счету 692 матча и 352 гола во всех турнирах

  • Аргентинец стал чемпионом мира-86 и вице-чемпионом мира-90

  • На клубном уровне выступал за "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи".

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