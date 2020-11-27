В Аргентине начали расследование смерти Марадоны

Аргентинская прокуратура начала расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны на предмет халатности персонала, который за ним ухаживал.

Как сообщает издание Todo Noticias, следователи проверяют показания медсестры Хиселы, которая вышла на смену в утро трагедии и не стала будить аргентинца, чтобы дать ему лекарство. Она зашла к нему в комнату только тогда, когда к Марадоне пришли психолог и психиатр. Хисела объяснила это тем, что слышала шаги в его комнате и думала, что он уже проснулся.

Напомним, что адвокат и друг легендарного футболиста Матиас Морла заявил, что собирается инициировать собственное расследование, поскольку за состоянием Диего никто не следил на протяжении 12 часов, а скорая помощь ехала к его дому более получаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскрытие установило причину смерти Марадоны.