В АПЛ всплеск заражений COVID-19
В английской Премьер-лиге зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностирован уже у 12 футболистов из 14 команд, сообщает Daily Mail.
Руководители АПЛ обеспокоены тем фактом, что игроки из разных клубов активно контактировали друг с другом во время отпуска, собираясь для совместного времяпровождения. Есть опасения, что это в итоге приведет еще к большему количеству положительных тестов.
Daily Mail предоставил несколько фотодоказательств, что футболисты из разных клубов проводили отпуск вместе. В частности, капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш был замечен на Ибице в компании девушек и игроков Джеймса Мэддисона ("Лестер") и Деле Алли ("Тоттенхэм").
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда английской Премьер-лиги (АПЛ) нарушил карантин, вызванный пандемией коронавируса, ради секс-вечеринки с моделями.