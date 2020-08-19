В АПЛ всплеск заражений COVID-19

В английской Премьер-лиге зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностирован уже у 12 футболистов из 14 команд, сообщает Daily Mail.

Руководители АПЛ обеспокоены тем фактом, что игроки из разных клубов активно контактировали друг с другом во время отпуска, собираясь для совместного времяпровождения. Есть опасения, что это в итоге приведет еще к большему количеству положительных тестов.

Daily Mail предоставил несколько фотодоказательств, что футболисты из разных клубов проводили отпуск вместе. В частности, капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш был замечен на Ибице в компании девушек и игроков Джеймса Мэддисона ("Лестер") и Деле Алли ("Тоттенхэм").

Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли (справа) встретился с полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном (в центре) и капитаном "Астон Виллы" Джеком Грилишом (не на фото) на отдыхе на Ибице. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда английской Премьер-лиги (АПЛ) нарушил карантин, вызванный пандемией коронавируса, ради секс-вечеринки с моделями.

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