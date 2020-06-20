В Англии шокированы матчем "Сочи" – "Ростов", – комментатор ESPN
У шести игроков основного состава российского футбольного куба "Ростов" была выявлена коронавирусная инфекция
В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин
"Ростов" просил о переносе встречи, но руководство "Сочи" ответило отказом
Матч 23-го тура чемпионата России в Премьер-лиге "Сочи" – "Ростов" завершился со счетом 10:1
Футболисты ФК "Сочи" радуются забитому голу
Экс-комментатор Российской Премьер-лиги (РПЛ) на канале ESPN Джон Брэдли заявил, что в Англии считают матч в Сочи позором российского футбола.
По мнению Брэдли, очень обидно, что в разгар глобальной пандемии никто не вошел в положение "Ростова", чьи игроки сдали положительные тесты на коронавирус.
"Вместо этого на поле вышла группа неопытных подростков, которая даже не имела возможности тренироваться несколько месяцев. Это смехотворно. В Англии все шокированы и не верят в то, что матч действительно был проведен. Эта игра – плохая реклама для российского футбола. Именно из-за таких вещей РПЛ давно не показывают по британскому ТВ", – цитирует Брэдли СЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL, разгромная победа футбольного клуба "Сочи", над выступающим молодежным составом ФК "Ростовом", вызвала бурную реакцию в социальных сетях.