В Англии побит 119-летний футбольный рекорд

Английский арбитр Энтони Тэйлор, который ведете "Челси" и "Арсенал" на финал Кубка страны, станет первым рефери в истории турнира, кому удастся отсудить финал дважды, начиная с 1901 года.

Обычно отработать финал дают только один раз в карьере. Председатель судейского комитета Англии Дэвид Эллерай объясняет это тем, что в таком случае назначение становится особенным днём – вершиной в судейской карьере. Но в "ковидный" год сделали исключение.

Финал этого года пройдет при пустых трибунах, и назначение на матч арбитра, который еще не судил финал, будет несправедливым – ведь он лишится возможности отсудить матч в праздничной атмосфере, информирует sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола добыл 111-ю победу в первых 150 матчах в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ – за 150 игр он одержал на 6 побед больше, чем любой другой тренер.