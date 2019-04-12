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В Англии озвучили важную информацию по Зинченко

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Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко в самое ближайшее время возобновит тренировки.

Наш соотечественник получил травму задней поверхности бедра в матче чемпионата Англии с "Кардифф Сити". По данным издания ClubCall, футболист сборной Украины, который впечатлил болельщиков и экспертов своим невероятным прогрессом, может принять участие уже в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" 17 апреля.

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Александр Зинченко (крайний слева) с партнерами

Александр Зинченко (крайний слева) с партнерами

ФК "Манчестер Сити"

При этом есть вероятность того, что Хосеп Гвардиола не станет рисковать здоровьем своего основного левого защитника, а выпустит Зинченко на дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге, которое состоится 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин произвел настоящий фурор в Испании, где он, скорее всего, вернется в мадридский "Реал".

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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