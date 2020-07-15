В Англии команда разгромила соперника, забив семь голов в первом тайме

"Уиган" разгромил "Халл Сити" в домашнем матче 44-го тура Чемпионшипа, забив сопернику семь безответных мячей в первом тайме.

Во второй половине хозяева успокоились и отличились одним голом, доведя окончательный счет поединка до 8:0. "Уиган" стал первой командой в 21-м веке, которой удалось забить восемь или более голов в одной игре второго по силе английского дивизиона. В последний раз это достижение покорялось "Манчестер Сити" в матче против "Хаддерсфилда" в ноябре 1987 года (10:1).

Благодаря этой победе "Уиган" обезопасил себя от вылета из Чемпионшипа, оторвавшись от "Халла", который идет в зоне вылета, на 12 очков за два тура до окончания первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бирмингем" и "Лидс" выдали матч-триллер, отличившись девятью голами, четыре из которых были забиты в последние десять минут поединка.