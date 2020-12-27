В Англии футболист забил фантастический гол со своей половины поля. Видео

Полузащитник "Кардиффа" Уил Волкс отметился невероятным дальним ударом в 21-м туре первенства Англии в Чемпионшипе – втором по силе футбольном дивизионе страны.

Игрок сборной Уэльса на 3-й добавленной минуте первого тайма домашней игры с "Брентфордом" получил пас в центре поля от Роберта Глатзеля, и ударом в касание отправил круглого четко в ворота.

Не смотря на то, что до рамки было порядка 55 метров, голкипер Дэвид Рая Мартин оказался бессильным, что-либо сделать.

Не менее ошеломительным оказалось и празднование. 27-летний Волкс исполнил эффектное сальто.

Стоит отметить, что этот шедевр не смог принести "Кардиффу" победу. Во втором тайме хозяева пропустили 3 мяча. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В турнирной таблице "Кардифф" с 29 очками находится на 12-й строчке. "Брентфорд" идет 4-м (38 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря игрок "Крузейро" с украинскими корнями, отметился фантастическим ударом с центра поля в матче чемпионата Бразилии.