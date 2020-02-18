В Англии футболист убил и изнасиловал школьную подругу

19-летний футболист, выступавший за полупрофессиональную команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Мэган Ньютон.
Как сообщает издание DailyStar, молодые люди были знакомы еще со времен школы. В апреле 2019 года девушка пригласила Тревора в свою съемную квартиру из жалости, поскольку он был слишком пьян и накачан наркотиками, чтобы вернуться домой к родителям.
Джозеф Тревор
Mirror
В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого он изнасиловал Ньютон, после чего достал нож и нанес ей девять ударов в спину, оставив ее оголенное тело на кровати.
Тревор признал свою вину и был приговорен к пожизненному тюремному заключению.
Как сообщал OBOZREVATEL, юношеский турнир по боксу, проходивший в английском Ковентри, был отменен из-за кровавой бойни, в ходе которой участники побоища использовали огнетушитель и топор.
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