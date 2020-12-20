В Англии футболист сделал самый быстрый дубль в истории АПЛ

Шотландский футболист "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), которому удалось сделать дубль к 3-й минуте матча.

Скотт Мактоминей оформил дубль Twitter Optajoe

24-летний полузащитник в матче 14-го тура АПЛ против "Лидса" (2:1) расписался в воротах Меслье на второй и третьей минутах (01:07 и 02:50 — точное время, когда мяч пересек линию).

В первом случае Мактоминей хлестким ударом с линии штрафной обманул голкипера, послав кожаную сферу четко в шестерку. Второй гол был забит после кинжального прохода. Футболист сборной Шотландии получил пас, на скорости смог обработать мяч и пустить его мимо вратаря.

Мактоминей начал выступать в юношеской академии "Манчестер Юнайтед" с пятилетнего возраста, до этого посещая футбольную школу в Престоне. Осенью 2017 года подписал с клубом новый контракт до 2021 года с опцией продления ещё на год. В июне 2020 года продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии футболист "Милана" забил самый быстрый гол в истории Серии А. Нападающему хватило 6,2 секунды, чтобы сделать счет 1:0.