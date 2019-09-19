В Амстердаме расстреляли известного футболиста

В Амстердаме был застрелен неизвестными 32-летний голландский футболист Келвин Мейнард.

Как сообщает АР, спортсмен находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали бандиты и начали обстреливать его машину. Мейнард попытался уехать от стрелявших, но врезался в здание и скончался.

Офицеры из близлежащего пожарного депо попытались помочь спортсмену, но его не удалось вернуть к жизни. Сообщается, что в убийстве игрока замешаны двое людей. После совершения преступления подозреваемые скрылись на черном скутере.

Келвин Мейнард

Келвин Мейнард выступал за бельгийский "Антверпен" и английский "Бертон". С 2017 года он представлял голландский любительский клуб "Альфенс Бойз".

"Наши самые глубокие соболезнования жене и детям Келвина, а также его друзьям", - говорится в заявлении клуба. Следующий матч команды, за которую играл Мейнард, отложен.

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