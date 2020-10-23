В Америке команды установили рекорд, пробив 36 пенальти. Видео

В поединке предварительного раунда Лиги КОНКАКАФ между "Мотагуа" (Гондурас) и "Комуникасьонес" (Гватемала) команды пробили 36 послематчевых пенальти.

Как сообщается в Twitter MisterChip (Alexis), они установили рекорд по количеству выполненных одиннадцатиметровых ударов во всех клубных турнирах КОНКАКАФ. Отметим, что в соревнованиях этой конфедерации выступают команды из Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

"Мотагуа" и "Комуникасьонес" побили рекорд клубных турниров КОНКАКАФ Twitter MisterChip (Alexis)

Основное время закончилось вничью 2:2, поэтому игра перешла в серию пенальти. Каждый из клубов исполнил по 18 ударов, прежде чем "Мотагуа" стал победителем матча, выиграв со счетом 15:14. Футболист "Комуникасьонес" Херардо Гордилью подвел свою команду, не реализовав ни одну из двух попыток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Милан" вышел в групповой турнир Лиги Европы, выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира.