''Узнаете правду'': Роналду сделал заявление о скандале с изнасилованием

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что до сих пор переживает обвинения в изнасиловании, но его совесть чиста и он верит в справедливость.

Криштиану Роналду

"Обвинения в изнасиловании являются отвратительными и болезненными для моей семьи. Но моя совесть чиста, а я сохраняю спокойствие. Скоро вы узнаете правду", — цитирует португальца издание Record.

Кэтрин Майорга, обвинившая Роналду

Напомним: 34-летняя Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году звезда сборной Португалии Криштиану Роналду изнасиловал ее. Инцидент произошел в американском Лас-Вегасе, штат Невада.

Майорга уточнила, что в гостиничном номере Роналду занялся с ней анальным сексом без ее согласия и спросил девушку, больно ли ей.

Новости Роналду установил потрясающий рекорд в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, позднее футболист заплатил Майорге 323 тысячи евро, чтобы она никогда не говорила о проведенной вместе ночи.

Криштиану отрицает обвинения и заявил, что секс случился по обоюдному согласию.