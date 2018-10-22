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Ужасное испытание Ярмоленко: топ-событий украинцев в Европе

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Досада и разочарование нахлынули украинских болельщиков после минувшего уик-энда. И результаты здесь ни при чем, когда в дело вмешиваются травмы. А особенно когда повреждения выбивают главную звезду футбола и лишают многих надежд.

Как Андрей Ярмоленко вылетел на полгода, а также что случилось с Романом Безусом и Романом Яремчуком, и как Евгений Хачериди снова передал привет болельщикам "Спартака" - в традионной рубрике OBOZREVATEL.

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Ярмоленко все понял сразу - травма выбила его надолго

Матч "Вест Хэм" - "Тоттенхэм", Ярмоленко выходит с первых минут, и от него ждут результативных действий. Подача в штрафную, украинец не сумел принять мяч, но через секунду упал на газон и начал корчиться от боли.

Сначала многие успокаивали себя и остальных травмой лодыжки (изначально так и показалось), но дальнейшее обследование "убило" всех оптимистов - травма ахиллово сухожилья и полгода без футбола!

Просто так, "на ровном месте", Ярмоленко получил довольно серьезную травму и вылетел на очень большой срок. Злая случайность? В основном - да, но здесь вспоминается зимняя травма Андрея еще в составе "Боруссии". Тогда футболист, говоря общим языком, повредил пятку. Но если быть точным, то травма касалась тканей пятки у ахиллова сухожилья, которое также получило повреждение. И также на правой ноге.

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Андрей Ярмоленко в форме "Боруссии"

Андрей Ярмоленко в форме "Боруссии"

Хотя сейчас Ярмоленко не до такого анализа - Андрей явно подавлен психологически. Ведь только у него "пошло" в новой команды одной из сильнейших лиг мира, травма выбросила его "за борт" на полгода (что читалось на его лице еще тогда, когда он на носилках покидал поле). А такая ситуация, если говорить о дальнейших перспективах, может перечеркнуть все возможные успехи украинца в УПЛ. И теперь вингеру предстоит пройти большое испытание временем и обстоятельствами, чтобы не сломаться психологически и вернуться на былой уровень.

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Компанию Ярмоленко в лазарете составит Безус

За несколько дней до травмы Ярмоленко в Англии свой "удар судьбы" получил Роман Безус. Полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" также травмировался в одном из матчей чемпионата и вылетел на конкретный срок. Правда, в случае с Безусом не все столь печально.

Ужасное испытание Ярмоленко: топ-событий украинцев в Европе

Роман Безус (слева)

Интересно, что Роман отыграл полный матч (против "Мукрон Перувелз", где "Сент-Трюйден" победил 3:1), и уже после выяснилось, что у игрока небольшая трещина в стопе.

Теперь Роман пропустит около месяца (3-4 недели) и будет вынужден носить специальный сапог. Такой же, как носил тот же Ярмоленко зимой, получив травму еще в составе "Боруссии".

Яремчук забивает, прерывая двухмесячное молчание

Хоть у кого-то дела шли по привычному, хорошему сценарию. Роман Яремчук, играя за бельгийский "Гент", не только избежал травмы и удачно отыграл против "Остенде" в чемпионате Бельгии, но и забил. Таким образом, украинец сделал счет в матче 2:0, а "Гент" в итоге разгромил соперника - 4:0.

Но более важно, что этим голом Яремчук прервал свою безголевую серию, которая длилась больше двух месяцев. В последний раз Роман забивал еще в начале августа - тоже в чемпионате Бельгии, "Ваасланду".

Неудачи с взятием ворот преследовали Яремчука и в сборной Украины. В нынешнем цикле Лиги наций Роман стал основным нападающим в команде Андрея Шевченко, но так и не сумел забить, имея ряд неплохих возможностей.

Хачериди снова передал привет "мясным" россиянам

В последнее время о Евгении Хачериди, выступающем за греческий ПАОК, мало что слышно на украинских просторах. Но одиозный украинский защитник напомнил о себе не делом, а словом.

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На днях Хачериди дал интервью, где вспомнил и эпизод с демонстрацией сине-желтых щитков в матче против российского "Спартака". Тогда после матча украинец показал фанам россиян свои щитки в цветах флага Украины, что вызвало немалую волну негодования россиян.

Ужасное испытание Ярмоленко: топ-событий украинцев в Европе

Евгений Хачериди показывает на сине-желтые щитки в том самом матче со "Спартаком"

sportbox.ru

Теперь же выяснилось, что привело к этому.

"Щитки московским фанатам я не просто так показал. Когда мы шли хлопать за ворота нашему сектору, то болельщики "Спартака" начали пальцами, руками [показывать], кричат "Иди сюда!". Я в ответ так же не мог, поэтому показал щитки", - сказал Хачериди в интервью программе ПроФутбол.

"После этого звонил сын президента Вадику (агенту игрока Вадиму Шаблию. - Ред.). Так нельзя, мой папа президент клуба, он — русский, а это неуважение". А я говорю, "Вадик, ну какое неуважение? Меня спровоцировали".

В нынешнем сезоне в Греции Хачериди провел всего 2 матча, но также немало помог команде в квалификации Лиги чемпионов (откуда ПАОК вылетел на последней стадии отбора от "Бенфики"). Но в сентябре украинец получил небольшую травму, из-за чего пропустил уже больше месяца.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Темы
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Андрей ЯрмоленкоЕвгений ХачеридиРоман БезусРоман Яремчук
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ФК Вест ХэмТоттенхэм ХотспурБоруссия ДортмундГентФК Сент-ТрюйденСпартак МоскваПАОК
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