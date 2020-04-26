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26 апреля • обновлено в 11:33
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"Увижу, как его хватит удар": Уткин высказался о драке с Соловьевым

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Российский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что не сможет принять вызов телеведущего Владимира Соловьева подраться с ним.

"Он начал угрожать меня избить. Я не стану с ним драться ни при каких обстоятельствах, потому что если этого человека тронуть хотя бы пальцем, ты гарантированно потеряешь все и сядешь, это совершенно очевидно. Вообще, желание подраться с кем бы-то ни было у человека, который везде ходит с двумя ФСОшниками, это крайне смешно. Это во-вторых. И в-третьих, мое оружие – слово. Если мне доведется встретится с Владимиром Соловьевым где-либо, чтобы он ни делал, я не трону его пальцем. Я уберу руки за спину. В этом есть прекрасный бонус – я своими глазами увижу, как его хватит удар", - заявил Уткин у себя на Youtube-канале.

В комментариях под видео пользователи посоветовали Уткину подавать на Соловьева в суд по статье 119 УК РФ – угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью.

"Вы же понимаете, что ничего не будет? И тогда появится повод говорить о слабости и еще чем-то подобном. Нет, угроза публичная, я человек публичный. Я живу у вас на виду. Я даже ни к какой организации не принадлежу. Если все это настолько безумно, что дойдет до какого-то воплощения, ну что ж... Если вы это позволите, если вы с этим смиритесь, тогда я просто дурак, что во все это влез. Кому-то, возможно, даже будет интересно, что все вот так закончится", - ответил Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
Место
Россия
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Свинтус заднию включил.
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