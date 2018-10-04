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''Увидимся'': Кличко высказался о возобновлении карьеры

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Легендарный Владимир Кличко не собирается возобновлять профессиональную карьеру и возвращаться в ринг. По словам украинского экс-чемпиона мира, он наслаждается тем, что сейчас происходит в его жизни.

"Я был активным в боксе 27 лет и пришло время сказать: "Спасибо, когда-нибудь увидимся". Моя жизнь сейчас более загружена, чем ранее. Жизнь после бокса очень увлекательна. Я как бы подавил бокс в своем мозге. Я был ограничен в жизненной активности из-за бокса, но сейчас на самом деле наслаждаюсь своим временем вне ринга", – приводит слова Кличко vringe.com.

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''Увидимся'': Кличко высказался о возобновлении карьеры

Напомним, свой последний поединок Владимир провел в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали фото Владимира Кличко с его новой подругой. По данным журналистов, украинский боксер встречается с норвежской абсолютной чемпионкой Сесилией Брекхус.

Персона
Владимир Кличко
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