"Увидели абсолютно голым": футболисты раскрыли секрет знаменитого наставника

Бывшие футболисты сборной Чили Марк Гонсалес и Хосе Фуэнсалида рассказали о странном послематчевом ритуале экс-наставника чилийцев Марсело Бьелсы.

Марсело Бьелса

"После поражения от Эквадора Бьелса вошел в раздевалку. Он был очень разгоряченный, ходил туда-сюда, ни с кем не разговаривал. Рядом с нами была еще одна раздевалка, и он пошел туда. Спустя некоторое время мы зашли туда и увидели его. Он лежал на столе абсолютно голый, как будто сейчас ему будут проводить операцию. Так он пролежал минут 30", – рассказал Гонсалес в шоу "Abrazo de Gol" на чилийском телевидении.

Фуэнсалида добавил, что такие истории – не редкость для Бьелсы.

"Подобное случалось несколько раз. Однажды мы уступили Италии со счетом 0:1, итальянцы сыграли очень здорово. Бьелса забежал в раздевалку, он был очень сердит. Он буквально сходил с ума – бегал по помещению и срывал с себя одежду", – отметил футболист.

Бьелса тренировал сборную Чили с 2007-го по 2011 годы, а сейчас возглавляет английский "Лидс". В 2019 году произошел забавный эпизод в одном из матчей чемпионата Англии, когда Бьелса заставил своих подопечных пропустить гол.

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