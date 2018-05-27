"Утянул": вратарь "Ливерпуля" сделал заявление после позора в финале ЛЧ

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус попросил прощение за поражение от "Реала" в финале Лиги чемпионов.

"Сейчас не чувствую ничего. Сегодня я проиграл матч для своей команды. Ощущаю свою вину перед всеми. Приношу извинения всем, прошу у команды прощения, у клуба в целом. Ошибки дорого нам стоили. Если б я мог вернуться назад во времени, то сделал бы это. Мне просто жаль мою команду. Знаю, что сегодня я утянул их вниз. Сейчас очень тяжело", – цитирует голкипера Talksport.

Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы.