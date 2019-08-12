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"Утопия": Хацкевич объяснил, почему "Шахтер" сильнее "Динамо"

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Наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич объяснил причины поражения своей команды в игре с "Шахтером" (1:2) в 3-м туре Премьер-лиги.

"Шахтер" - очень быстрая команда, и играть с ними в открытый футбол было бы вообще утопией. Гол Мораеса? Мяч был забит с центральной зоны, нужно будет этот момент посмотреть", - отметил Хацкевич в эфире программы "Профутбол".

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

ФК "Динамо"

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Также он прокомментировал действия новичка "Динамо" Жерсона Родригеса.

"Родригес находится в хорошем физическом состоянии. Да, ему где-то еще не хватает взаимопонимания с партнерами, когда команда пытается играть через короткий и средний пас".

Напомним, ранее Хацкевич прокомментировал ситуацию в матче с "Шахтером", когда его команда 70 минут отбивалась в своей штрафной.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк "наехал" на "Динамо".

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Тема
Динамо - Шахтер
Персона
Александр Хацкевич
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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