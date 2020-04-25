Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что футбольный матч сборных России и Украины на чемпионате Европы мог бы решить ситуацию с войной на Донбассе и аннексированным Крымом.

"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы", - заявил Уткин у себя на Youtube-канале.

Такое предложение вызвало бурную реакцию у болельщиков.

"Идиотизм. Верните Крым, и это сразу снимет массу проблем", "Возможно, это снимет массу проблем", вот реально, когда такое говорят, я всегда начинаю думать, как это может снять хоть одну проблему? Просто по факту, как и какую проблему может снять футбольный матч?! Какие проблемы может добавить я себе отчетливо представляю", - пишут юзеры.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин заявил, что не согласен с методами, которые позволили России забрать Крым.