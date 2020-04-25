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25 апреля • обновлено в 15:55
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Уткин предложил Украине решение "проблем" с Россией и возмутил сеть

6.1т
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Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что футбольный матч сборных России и Украины на чемпионате Европы мог бы решить ситуацию с войной на Донбассе и аннексированным Крымом.

"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы", - заявил Уткин у себя на Youtube-канале.

Такое предложение вызвало бурную реакцию у болельщиков.

"Идиотизм. Верните Крым, и это сразу снимет массу проблем", "Возможно, это снимет массу проблем", вот реально, когда такое говорят, я всегда начинаю думать, как это может снять хоть одну проблему? Просто по факту, как и какую проблему может снять футбольный матч?! Какие проблемы может добавить я себе отчетливо представляю", - пишут юзеры.

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Уткин сказал, как Украине решить "проблему" с Россией и возмутил сеть

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин заявил, что не согласен с методами, которые позволили России забрать Крым.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Василий Уткин
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Комментарии
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Украина вымиpaет как нация. Так что, все проблемы временны. Достаточно немного подождать.
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Опять сvыnoб0tы zasraли комментариями весь интернет. Т.н "сеть" в гневе от слов Васи. Вася тоже не большого ума. Нашёл с кем заигрывать.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Васька, иди лучше пожри. Жевать у тебя выходит значительно лучше, чем говорить
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