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2 апреля • обновлено в 23:38
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Уткин послал Дзюбу на три буквы

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Журналист Василий Уткин отвечая на критику нападающего сборной России Артема Дзюбы послал футболиста на три буквы.

Ранее игрок "Зенита", рассказывая о своем отношении к Уткину, заявил, что тот "деградировал и упал".

Сначала Уткин обратился к генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки, зачитав слегка измененное стихотворение писателя и поэта Дмитрия Быкова, после чего коротко ответил Дзюбе.

"Ах да, Дзюба... Дзюба, иди на х*й", – сказал Уткин на своем канале в YouTube.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дзюба подколол украинского одноклубника Ярослава Ракицкого, сравнив его с обезьяной.

Осенью прошлого года во время подготовки к традиционной фотосессии Дзюба c нарочито украинским акцентом потролилл Ракицкого, крикнув ставшую известной фразу Ярослава: "Он шо тебе, блогер, шоле?".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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