Одиозный российский комментатор и блогер Василий Уткин не смог сдержаться после слов Виктора Вацко о разгроме сборной России от Бельгии.

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы – нам, и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. Под**бывать). Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не "Спорт-Экспресс" же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок? А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На х*р вы нам тогда и нужны, если не?" – написал россиянин у себя в Telegram-канале.

Уткин завершил свой пламенный спич фирменными угрозами.

"С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", – подытожил Уткин.

Новости Черчесов объяснил разгром сборной России

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

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