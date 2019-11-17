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17 ноября • обновлено в 16:56
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С угрозами! В России закатили дикую истерику после слов Вацко про сборную

4.5т
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Одиозный российский комментатор и блогер Василий Уткин не смог сдержаться после слов Виктора Вацко о разгроме сборной России от Бельгии.

С угрозами! В России закатили дикую истерику после слов Вацко про сборную

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы – нам, и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. Под**бывать). Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не "Спорт-Экспресс" же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок? А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На х*р вы нам тогда и нужны, если не?" – написал россиянин у себя в Telegram-канале.

С угрозами! В России закатили дикую истерику после слов Вацко про сборную

Уткин завершил свой пламенный спич фирменными угрозами.

"С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", – подытожил Уткин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Виктор Вацко
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
каким борщом ушлепок,-щи хоть хер полощи
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К Денис
К Денис
Да славянам с чурками кастрюле готовыми и ордынцами вафлежуйными играть и вправду не положено)))) привет скакуасным историкам))) чурки
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Тарас Бор
Тарас Бор
Вася Уткин,сожри очередной гамбургер и успагойся.
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