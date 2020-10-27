Уткин объяснил, почему назвал Соловьева "пе*ерастической обезьяной"

Максим Иншаков Раздевалка 19:45, 27.10.2020 Обновлено: 20:30, 27.10.2020

Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин заявил , что его публичная перепалка с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым произошла из-за того, что Соловьев на него "напрыгнул", но получил отпор.

Комментатор напомнил, что конфликт начался в апреле после эфира программы "Паноптикум" на "Дожде", когда он высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет, при этом раскритиковал российские власти за бездействие. Соловьев в ответ назвал Уткина "психически больным человеком", который "дискредитирует российское государство".

"По-моему, термин "педерастическая обезьяна" ему подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс – это просто система взаимоотношений: потрахались – поздоровались, выразили подчинение, уважение", – цитирует Уткина "Гордон".

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