Уткин объяснил, почему назвал Соловьева "пе*ерастической обезьяной"
Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин заявил , что его публичная перепалка с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым произошла из-за того, что Соловьев на него "напрыгнул", но получил отпор.
Комментатор напомнил, что конфликт начался в апреле после эфира программы "Паноптикум" на "Дожде", когда он высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет, при этом раскритиковал российские власти за бездействие. Соловьев в ответ назвал Уткина "психически больным человеком", который "дискредитирует российское государство".
"По-моему, термин "педерастическая обезьяна" ему подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс – это просто система взаимоотношений: потрахались – поздоровались, выразили подчинение, уважение", – цитирует Уткина "Гордон".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.