Уткин объяснил, почему назвал Соловьева "пе*ерастической обезьяной"

Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин заявил , что его публичная перепалка с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым произошла из-за того, что Соловьев на него "напрыгнул", но получил отпор.

Комментатор напомнил, что конфликт начался в апреле после эфира программы "Паноптикум" на "Дожде", когда он высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет, при этом раскритиковал российские власти за бездействие. Соловьев в ответ назвал Уткина "психически больным человеком", который "дискредитирует российское государство".

"По-моему, термин "педерастическая обезьяна" ему подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс – это просто система взаимоотношений: потрахались – поздоровались, выразили подчинение, уважение", – цитирует Уткина "Гордон".

Как сообщал OBOZREVATEL: