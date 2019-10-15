"Жги, Яремчучело": российский комментатор наехал на футболиста сборной Украины

Известный российский комментатор Василий Уткин устроил истерику после слов футболиста сборной Украины Романа Яремчука о сборной России.

"Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я б сказал, что для защитника то самое). Человек на Евро вышел. Кто б мог подумать. На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что? Жги, Яремчучело. Красавец", – написал Уткин в своем Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!