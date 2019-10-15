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16 октября • обновлено в 00:31
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"Жги, Яремчучело": российский комментатор наехал на футболиста сборной Украины

1.9т Читать материал на украинском

Известный российский комментатор Василий Уткин устроил истерику после слов футболиста сборной Украины Романа Яремчука о сборной России.

"Жги, Яремчучело": российский комментатор наехал на футболиста сборной Украины

"Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я б сказал, что для защитника то самое). Человек на Евро вышел. Кто б мог подумать. На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что? Жги, Яремчучело. Красавец", – написал Уткин в своем Telegram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Василий Уткин Роман Яремчук
Место
Россия
Тег
Сборная Украины по футболу
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Комментарии
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Тарас Бор
Тарас Бор
Не тебя,Вася Уткин, кого-то называть чучелом.Ты ж под 200 кг весом.И на 4/5 состоишь из гуано.
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Фил Ирина
Фил Ирина
Матч супер! И кто бы чего не пи..дел, это ничего не меняет!!! Молодцы ребята, горжусь!
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2
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Pismenny Руслан
Pismenny Руслан
Все сказано одним словом педоросія
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