Установлена причина смерти Марадоны: спортивные итоги 26 ноября
Вскрытие установило причину смерть легендарного Диего Маратоны, а адвокат аргентинца рассказал о халатности медиков.
Кроме того, легенда "Динамо" Олег Лужный резко высказался о техническом поражении сборной Украины в Лиге наций.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Вскрытие установило причину смерти Марадоны
"Заря" добыла разгромную победу в Лиге Европы
Лужный объяснил, почему Украине не стоит оспаривать техническое поражение от Швейцарии
"Рука бога", наркотики и внебрачные дети: главные факты о легендарном Диего Марадоне
Адвокат Марадоны: скорая ехала более получаса, я буду требовать расследования
Швейцарские болельщики: такая "победа" над Украиной хуже поражения