Установлена причина смерти Марадоны: спортивные итоги 26 ноября

Вскрытие установило причину смерть легендарного Диего Маратоны, а адвокат аргентинца рассказал о халатности медиков.

Кроме того, легенда "Динамо" Олег Лужный резко высказался о техническом поражении сборной Украины в Лиге наций.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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