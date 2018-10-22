Уснул в раздевалке: пьяный экс-игрок "Динамо" шокировал новый клуб

Поход в ночной клуб плачевно закончился для нападающего колумбийского клуба "Депортес Толима" Андреса Эскобара. Бывший игрок киевского "Динамо", покинувший Украину в этом году на правах свободного агента, прибыл на тренировку клуба в состоянии алкогольного опьянения и, не добравшись до поля, уснул в подтрибунном помещении.

Как сообщает Еl Рais, президент клуба попросил Андреса уйти по собственному желанию, но тот отказался. Из-за этого "Депортес" уволил игрока и придал историю огласке.

Нападающий, который играл под 10-м номером, принял участие лишь в четырех матчах команды в чемпионате Колумбии. В составе киевлян колумбиец появился еще в 2011 году, но практически все время играл за другие команды, находясь в аренде.

Перед его переходом в "Динамо", как сообщали СМИ, талантливым колумбийцем интересовались "Бенфика" и "Дженоа", однако реализовать свой потенциал ему до сих пор не удается. В прошлом он вызывался в молодежную сборную Колумбии, в составе которой забил 2 гола в 6 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев сделал признание про алкоголь.