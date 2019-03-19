Услышал про Мораеса и "выстрелил": топ-события украинцев в Европе

Через несколько дней в Европе впервые в году сыграют национальные сборные (в основном — в отборе Евро-2020), и накануне украинцы решили хорошо "зарядиться" в клубных баталиях.

Кроме Александра Зинченко, который совершил настоящий подвиг в Англии, "выстрелили" и наши легионеры в Бельгии. Ну а кто-то не справился со страстями и заработал удаление всего за 2 минуты… OBOZREVATEL вспоминает прошедший европейский уик-энд и рассказывает, какими яркими событиями он запомнился для Украины.

Зинченко вышел спасать и привел в восторг болельщиков

Еще совсем недавно Александр Зинченко в "Манчестер Сити" мог только мечтать, чтобы в статусе основного игрока получать необходимый отдых и вместе с этим большое доверие. Но в этот раз было именно так — на матч Кубка Англии против "Суонси" Хосеп Гвардиола оставил Зинченко в запасе (после серии непростых матчей Александра в основе), но когда "Сити" горел 0:2, украинца выпустили на поле спасать ситуацию.

Александр Зинченко

Вместе с Зинченко в игре появились также Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, укрепив левый фланг и значительно усилив атакующую мощь "Манчестера". В итоге "горожане" совершили яркий камбэк — 3:2.

После такой игры, пусть и не в самом значительном турнире, болельщики "Сити" едва ли не "пищали" от восторга, который вызывает у них Зинченко. "Мы нашли своего парня, оставьте его!" — повсеместно призывают фанаты руководство клуба, чтобы боссы поскорее решили вопрос с будущим украинца и продлили с ним контракт.

В нынешнем сезоне "Ман Сити" сохраняет шансы сразу на 4 трофея - Кубок Лиги уже выигран, а борьба в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов еще продолжается.

Яремчук услышал про Мораеса и сделал дубль?

Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук после зимы мало радовал голами, но в этот раз "выстрелил" дублем. Украинец забил оба мяча своей команды в ворота "Сент-Трюйдена" (2:0), сделав второй дубль в сезоне. Неужели на Яремчука так повлияла натурализация Мораеса, который станет прямым конкурентом Романа в сборной (правда, этот матч Яремчук провел за день до официального сообщения о Мораесе, но в этом не оставалось сомнений еще ранее)?

В целом же на счету Яремчука уже 12 мячей в сезоне за "Гент", а в чемпионате он является одним из лучших бомбардиров команды, разделяя первую строчку с канадцем Дэвидом (по 8 голов). Благодаря голам украинца "Гент" в последний момент сумел подняться на 5-ю строчку турнирной таблицы, и теперь с этой позиции начнет борьбу на втором этапе. Со следующего уик-энда в Бельгии начнется второй этап чемпионата, где команды уже разделены на первую и вторую шестерки.

Роман Яремчук

Также смог отличиться еще один наш "бельгиец" — Руслан Малиновский. Правда, полузащитнику "Генка" повезло меньше — его команда не смогла удержать победу над "Зюльте-Варегемом" (3:3). Но Малиновский забил в непривычном для себя стиле — не ударом с дальней или средней дистанции, а замкнув фланговую передачу на позиции форварда.

(гол Малиновского — с 0:55)

Отдал как Пирло, но рефери "не оценил"

В настоящую драму попали украинцы "Ференцвароша" из Венгрии - полузащитник Игорь Харатин, которого тренирует Сергей Ребров. "Ференцварош" в туре чемпионата одолел "Халадаш" (2:0), но не обошлось без скандала.

Команда Реброва забила уже во второй половине второго тайма, хотя сумела отличиться еще раньше. Забил итальянец Давиде Ланцафаме с классного и довольно тонкого паса Игоря Харатина — украинец отдал в лучших традициях легендарного Андреа Пирло.

Но боковой рефери вдруг поднял флаг — офсайд у Ланцафаме! Это довольно разозлило форварда и его партнеров по "Ференцварошу", но гол (как и красивый пас Харатина) не были зачтены.

Команда Сергея Реброва после 25-ти матчей лидирует в чемпионате с 55-ю очками, на 8 баллов опережая ближайшего преследователя.

Красные глаза превращались в красные карточки и драки

Не у всех украинских легионеров в прошедший уки-энд получалось забивать и побеждать — случалось и обратное. Например, как у Александра Сватка в Хорватии — защитник "Хайдука" за две минуты заработал две желтые карточки и удалился с поля.

У Сватка уже была желтая карточка, заработанная на 88-й минуте, но вскоре украинец неаккуратно подставился под соперника в центре поля и сорвал атаку, за что был "вознагражден" повторным предупреждением и удалением. При этом Александр является основным защитником "Хайдука" после прихода зимой из луганской "Зари", проведя в Хорватии уже 3 матча в основе.

Еще больше "зажег" Марко Девич, который сейчас играет в Азербайджане за "Сумгаит". В середине первого тайма против "Сабаха" (1:1), упав после борьбы в штрафной, Девич начал просить у рефери пенальти, но в ответ получил желтую карточку за симуляцию. Это резко взвело Марко, что в результате его пришлось даже оттаскивать от судьи. Но после минуты горячего спора от Девича, который никак не унимался, рефери не выдержал и показал нападающему вторую карточку, удалив с поля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram