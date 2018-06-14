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Усик высказался об "отмене боя" с Гассиевым: спортивные итоги 13 июня

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Украинский боксер Александр Усик сделал заявление о срыве боя с Муратом Гассиевым, а сборная Испании по футболу сменила тренера за сутки до старта чемпионата мира 2018 года в России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 июня.

Кроме того, украинский транслятор ЧМ-2018 телеканал "Интер" стал предметом критики со стороны украинцев. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "WBSS" на Обозревателе.

Темы
WBSSбоксерская Лига чемпионовУсик - Гассиев
Персоны
Рамзан КадыровСемен СлепаковМурат ГассиевАлександр Усик
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