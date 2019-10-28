"Ушел за пивом": японский вратарь пропустил два гола с центра поля за одну минуту

В матче второго дивизиона чемпионата Японии по футболу между командами "Ямагата" и "Эхимэ" (3:0) хозяевам удалось забить два невероятных гола с интервалом в минуту.

На 61 минуте, когда счет был 1:0, один из игроков "Ямагаты" получил мяч в центре поля, воспользовавшись неудачной передачей соперника. Увидев, что голкипер вышел слишком далеко из ворот, он вторым касанием перебросил футбольный снаряд через него и увеличил преимущество своей команды, сообщает "Чемпионат".

Вратарь не извлек урока из этого момента. Спустя всего минуту хозяева вновь перехватили мяч в центре поля. Уже другой игрок "Ямагаты" также пробил со своей половины поля. Мяч в этот раз полетел невысоко, однако голкипер так же, как и в прошлый раз, попал впросак, пропустив нелепый гол.

Пользователи в комментариях вовсю подтрунивают над незадачливым стражем ворот. "Когда я ходил за пивом, нашей команде забили гол. Отсюда правило - вратарь должен стоять в воротах", "Просто вратарь ставил на тотал больше 2.5", "Вратарь просто с детства хотел играть в центре поля", - пишут свои версии случившегося болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хорватские футболисты пропустили самый нелепый гол года.

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