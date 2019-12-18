Ушел в пьяный загул? Стали известны подробности скандала в "Динамо"

Стали известны скандальные подробности ситуации с выставлением на трансфер полузащитника "Динамо" Жерсона Родригеса.

Как сообщает Sport Arena, руководству и тренерскому штабу клуба надоело наплевательское отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям, и "Динамо" действительно планирует этой зимой избавиться от игрока сборной Люксембурга.

Жерсон Родригес ФК "Динамо"

Так, после матча "Динамо" – "Заря", состоявшегося 8 декабря, Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем сообщил клубному врачу. Однако в своем Instagram футболист публиковал "сторис" из одного из ночных клубов столицы, где он весело проводил время.

Приняв во внимание этот факт, врачи "Динамо" поехали к форварду домой, однако там его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.

Эта история стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренеров "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское "Динамо" в межсезонье планирует расстаться с пятью легионерами, которые создают проблемы клубу.

Жерсон Родригес ранее уже был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара.

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