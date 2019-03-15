"Ушел домой плакать": Усик решился на неожиданный шаг после поражения "Динамо"

Украинский боксер Александр Усик поддержал киевское "Динамо" после разгромного поражения от лондонского "Челси" 0:5 в матче 1/8 финала Лиги Европы.

На своей странице в Instagram Усик опубликовал видео, на котором он исполнил легендарную песню группы "Чайф" "Аргентина – Ямайка 5:0", адаптированную под "бело-синих".

"Вчера ходил я на футбол, чтоб поддержать своих ребяток. Увидел пять я в угол свой, ушел домой плакать. Какая боль, какая боль, "Челси" - "Динамо" Киев 5:0", - переделал хит украинский боксер вместе со своим другом, который аккомпанировал ему на гитаре.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Видео Усик подписал словами поддержки киевской команде.

"Несмотря на ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданны Вам", - написал абсолютный чемпион мира в крузервейте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на поединок "Динамо" против "Челси" на НСК "Олимпийский" украинский боксер Александр Усик пробрался, тщательно замаскировав свое лицо.

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