Ушедший из "Динамо" футболист сборной Украины подписал контракт с новым клубом

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко, который прошлой зимой разорвал контракт с киевским "Динамо продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. 26-летний футболист сборной Украины подписал контракт с "Андерлехтом".

По сообщению пресс-службы бельгийцев договор оформлен сроком на 4 года, но играть за новый клуб Макаренко сможет уже в начале следующего сезона.

Евгений Макаренко

"Я сразу согласился на предложение о переходе. Я уверен в этом проекте. "Андерлехт" – крупнейший клуб Бельгии", – радостно прокомментировал трансфер Макаренко.

Напомним, что с осени 2017 года Макаренко выступал за бельгийский "Кортрейк". Наш соотечественник принял участие в 20 поединках. Забитыми голами футболист не отличился.