Дубль Кавани! Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборные Португалии и Уругвая в субботу, 30 июня, разыграли путевку в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, который в эти дни проходит в России. Встреча проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Уругвай – Португалия.

Уругвайцы до этого в нынешнем году выиграли все шесть игр с общим счетом 11-0. Поединок против чемпионов Европы является настоящей проверкой для подопечных Оскара Табареса. В свою очередь португальцы в последних девяти матчах добыли всего три победы. "Европейские бразильцы" испытали серьезные трудности во встречах ЧМ-2018 с Марокко и Ираном, и не считались фаворитом букмекеров на выход в четвертьфинал.

Команды дважды встречались друг с другом. В 1966 году португальцы разгромили соперника в товарищеском матче – 3:0. А спустя шесть лет на Кубке Независимости в Бразилии команды разошлись миром – 1:1.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Уругвай – Португалия – 2:1

Голы: Кавани, 7, 62 – Пепе, 55

Уругвай: 1. Муслера – 2. Хименес, 3. Годин, 22. Касерес, 6. Бентанкур, 8. Нандес, 14. Торрейра, 15. Весино, 17. Лаксальт, 21. Кавани, 9. Суарес

Запасные: 12. Кампанья, 23. Силва М., 4. Варела, 13. Силва Г., 16. Перейра М., 19. Коатес, 5. Санчес К., 10. Де Арраскаэта, 7. Кристиан Родригес, 11. Стуани, 18. Макси Гомес, 20. Уррета

Португалия: 1. Руй Патрисиу – 3. Пепе, 5. Геррейру, 6. Жозе Фонте, 14. Виллиам Карвалью, 15. Рикарду Перейра, 10. Жоау Мариу, 11. Бернарду Силва, 23. Адриен Силва, 7. Роналду, 17. Гонсалу Гуэдеш

Запасные: 12. Антони Лопеш, 22. Бету, 2. Бруну Алвеш, 13. Рубен Диаш, 19. Мариу Руи, 21. Седрик Соареш, 4. Мануэль Фернандеш, 8. Моутинью, 16. Бруну Фернандеш, 20. Куарежма, 9. Андре Силва, 18. Мартиньш

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90+6. ВСЕ. УРУГВАЙ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ.

90+5. Руй Патрисиу в чужой штрафной.

90+3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Криштиану Роналду за споры с судьей.

90+2. Суарес роскошный прострел сделал на Кристиана Родригеса. Тот чуть-чуть не успел.

90+1. Роналду ударил в сторону углового флага...

89. Идут на последний штурм чемпионы Европы.

87. И опять Фернандеш. Зачем-то решился на сверхдальний удар игрок московского "Локомотива". Выше.

86. Фернандеш сразу же приложился метров с 25. В руки Муслере.

84. ЗАМЕНА. Жоау Мариу покинул поле. Мануэль Фернандеш в игре.

83. Чуть не забили португальцы после прострела справа. В последний момент защитник Роналду опередил.

80. ЗАМЕНА. Надес уходит. Карлос Санчес выходит.

78. Роналду не дают вообще бить. Сейчас даже на 35 метрах накрыли Криштиану.

77. Геррейру вновь из-за штрафной неточно пробил.

75. Кавани на лавочке с приложенным к ноге льдом сидит.

74. ЗАМЕНА. Стуани в игре. Вместо травмированного Кавани.

73. ЗАМЕНА. Гуэдеш уступил место на поле Андре Силве.

71. Кавани получает травму. Криштиану помог сопернику покинуть поле. И красиво, и время сэкономил.

70. Ой-ой-ой! Муслера грубо ошибся на выходе, но Бернарду Силва не попал метров с 13 в пустые ворота.

67. Вжала к воротам Муслеры уругвайцев Португалия. Куарежма явно внес разнообразие в игру команды.

65. ЗАМЕНА. Куарежма появляется. Адриен Силва закончил на сегодня.

63. ЗАМЕНА. Кристиан Родригес вместо Бентанкура.

62. 2:1! Потрясающий мяч от Кавани! Поймали соперника на потере южноамериканцы, Суарес отдал на Эдинсона, а тот в касание с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

61. И снова два угловых было у чемпионов Европы. Насилу отбились уругвайцы.

58. Португалия и не думает останавливаться. Пытаются дожать соперника.

55. 1:1! Разыграли быстро угловой португальцы. Геррейру подал с левого фланга, а там Пепе просто расстрелял Муслеру.

52. Геррейру из-за штрафной пробил. Мимо ушло.

52. Португальцы в основном через правый фланг атаки проводят.

48. Кавани получил по ногам в центре поля. Судья фола не увидел.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ. Уругвай ввел мяч в игру.

22:03. Роналду собрал команду в круг перед выходом на поле. Настраивает лидер.

21:59. Возвращаемся на сочинский "Фишт"

21:56. Статистика первого тайма.

21:49. ПЕРЕРЫВ.

45+3. Свистит мексиканский рефери. Уходят команды отдыхать.

45+2. Кавани принял тяжелейший вынос защитника и пробил в ближний угол. Неточно.

45+1. Муслера очень уверенно снял навес справа.

44. Суарес получил в спину, упал, но держится за голову почему-то.

43. Очередной фол от португальцев. Много нарушений у нас.

40. Здорово пока обороняются уругвайцы.

38. Очень слабенький удар от Гуэдеша. Муслера спокойно забрал.

35. Кавани не смог принять передачу Суареса в штрафной. За лицевую мяч ушел.

32. Роналду со штрафного прямо в стенку пальнул.

28. Пока безрезультатно бьются португальцы в защиту соперника.

25. Годин сбил Бернарду Силву. И снова без желтой.

22. Суарес! Со штрафного низом пробил плотно. Руй Патрисиу вытащил из угла.

19. Хороший навес от Гуэдеша. Роналду был готов замыкать, но защитник сыграл отменно.

18. Уругвайцы вынуждают соперника с мячом возиться.

15. Ух. Касарес в чужой штрафной полетел в дикий подкат на Фонте. Без карточки.

12. Стадион просто взрывается, когда Роналду мяч получает.

11. Фонте пробил мимо после навеса справа.

9. Вот это сейчас игра пойти должна.

7. 1:0!!! Какой мяч Уругвай кладет! Кавани с одного фланг на другой перевел на Суареса, тот раскачал защитника, сделал силовой навес, который ударом с угла вратарской замкнул тот же Кавани! Шик!

6. Роналду пробивает в руки Муслере метров с 22-х.

5. Роналду на газоне. Завалили Криша, который со своей половины поля готов был гнать в контратаку.

2. Бернарду Силва пробивал головой после навеса слева. Очень неточно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Португальцы разыграли с центра поля. Понеслась!

2 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Криштиану в отменном настроении пребывает. Это вам не поникший Месси.

6 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят футболисты на поле. Сейчас гимны стран грянут.

11 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды уже собрались в подтрибунных помещениях стадиона.

20 МИНУТ ДО МАТЧА. А так команды прибывали на "Фишт".

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Криш пока что круче Суареса на ЧМ.

🇺🇾Луис Суарес 🆚 Криштиану Роналду🇵🇹



Статистика по #ЧМ2018 пока на стороне португальца. Кто из них пройдет в четвертьфинал?#URUPOR pic.twitter.com/f9K4jkERtj — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 июня 2018 г.

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Сравнение команд на турнире.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы уже есть.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, уважаемые болельщики! Чемпионы Европы португальцы попытаются пробиться в четвертьфинал мирового первенства в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Международной федерации футбола прокомментировали скандал в матче ЧМ-2018 Япония – Польша.