Уругвай - Франция: видео голов 1/4 финала матча ЧМ-2018

Первый матч четвертьфинальной стадии чемпионата мира в России Уругвай – Франция завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 0:2.

На 40 минуте французская команда вышла вперед. После подачи со штрафного с правого фланга Антуаном Гризманном, мяч нашел голову защитника Рафаэля Варана, который подключился к розыгрышу стандартного положения.

После перерыва сам форвард удвоил преимущество. На 61 минуте после передачи Корентина Толиссо Гризманн, долго не раздумывая, нанес мощный удар из-за пределов штрафной уругвайцев. Вратарь "небесно-голубых" Фернандо Муслера допустил грубую ошибку и оказался в роли статиста второй раз по ходу матча.

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Уругвай – Франция 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 40 Варан, 0:2 – 61 Гризманн.

Уругвай – Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Торрейра, Нандес (Урретавискайя, 73), Весино, Бентанкур (Родригес, 59), Суарес, Стуани (Макси Гомес, 59).

Франция – Льорис, Павар, Варан, Умтити, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Дембеле, 88), Гризманн (Фекир, 90), Толиссо (Нзонзи, 80), Жиру.

Предупреждения: Люка Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

0:1 – 40 Варан

0:2 – 61 Гризманн

Напомним, в полуфинале французы сыграют с победителем пары Бразилия - Бельгия.