Франция легко вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Франциb стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Права поспорить за путевку в главный матч турнира "галльские петухи" добились, переиграв команду Уругвая - 2:0.

Южноамериканцы вышли на матч без одного из главных лидеров Эдинсона Кавани. Игрок ПСЖ получил повреждение в поединке 1/8 финала против Португалии и восстановиться не успел. Это существенно повлияло на вариативность игры уругвайцев в атаке.

С первых минут подопечные Оскара Табареса предложили сопернику жесткий футбол, но уже на 12-й минуте могли получить в свои ворота. Оставив в одиночестве Мбаппе, защитники позволили французу пробить без помех с пяти метров, однако тот в "рамку" не попал.

Зато на 40-й минуте встречb защитник вице-чемпионов Европы Варан точным ударом головой отправил мяч в угол ворот Муслеры.

Уругвайцы тут же могли ответить своим голом, но кипер французов Льорис потащил роскошный выстрел Касереса.

Второй тайм начался с прогнозируемых атак уругвайской команды. Подопечные Табареса создавали давление на защиту сопернику, но до реальных угроз воротам льориса дело не доходило. А на 62-й минуте дикую ошибку допустил вратарь латиноамериканцев Муслера, который фактически забросил мяч в сетку после несложного удара Гризманна метров с 20.

Буквально через пять минут на поле возникла серьезная потасовка, которую спровоцировал французский нападающий Мбаппе. Аргентинскому судье Питане стоило немало усилий успокоить футболистов.

После этого Франция достаточно спокойно подавляла атаки соперника, который так и не смог создать хотя бы один голевой момент у ворот Льориса. Таким образом, французы в полуфинале турнира сыграют 10 июля в Санкт-Петербурге с сильнейшим в паре Бельгии и Бразилии.

Уругвай – Франция 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 40 Варан, 0:2 – 61 Гризманн.

Уругвай – Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Урретавискайя, 73), Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 59), Торрейра, Весино, Суарес, Стуани (Макси Гомес, 59).

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Толиссо (Нзонзи, 80), Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88).

Предупреждения: Люка Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу в России вспыхнул допинг-скандал.